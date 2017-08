Olympics-Boxing-Men's light heavyweight last 16 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic boxing men's light heavyweight last 16 results in Rio de Janeiro on Thursday. Thursday, 11 August Adilbek Niyazymbetov (Kazakhstan) beat Mikhail Dauhaliavets (Belarus) 3-0 Teymur Mammadov (Azerbaijan) beat Peter Muellenberg (Netherlands) 3-0 Thursday, 11 August Abdelhafid Benchabla (Algeria) beat Albert Ramirez (Venezuela) 2-0 Joshua Buatsi (Britain) beat Elshod Rasulov (Uzbekistan) 1-0 Carlos Andres Mina (Ecuador) beat Joseph Ward (Ireland) 2-1 Mathieu Bauderlique (France) beat Juan Carrillo (Colombia) 3-0 Wednesday, 10 August Michel Borges (Brazil) beat Hrvoje Sep (Croatia) 3-0 Julio Cesar La Cruz (Cuba) beat Mehmet Nadir Unal (Turkey) 3-0