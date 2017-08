UPDATE 1-Olympics-Boxing-Men's flyweight last 16 results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic boxing men's flyweight last 16 results in Rio de Janeiro on Monday. Yosvani Veitia Soto (Cuba) beat Achraf Kharroubi (Morocco) 3-0 Hu Jianguan (China) beat Narek Abgaryan (Armenia) 3-0 Ceiber Avila (Colombia) beat Elias Emigdio (Mexico) 3-0 Misha Aloian (Russia) beat Elie Konki (France) 3-0 Mohamed Flissi (Algeria) beat Daniel Asenov (Bulgaria) 3-0 Yoel Finol (Venezuela) beat Muhammad Ali (Britain) 3-0 Shakhobidin Zoirov (Uzbekistan) beat Antonio Vargas (U.S.) 3-0 Elvin Mamishzada (Azerbaijan) beat Olzhas Sattibayev (Kazakhstan) 3-0