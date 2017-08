UPDATE 1-Olympics-Canoe slalom-Men's k1 heats results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic canoe slalom men's k1 heats results in Rio de Janeiro on Sunday. Run 1 Run 2 Overall 1. Giovanni De Gennaro (Italy) 86.85 90.74 86.85Q 2. Joseph Clarke (Britain) 135.89 86.95 86.95Q 3. Hannes Aigner (Germany) 90.33 87.31 87.31Q 4. Jakub Grigar (Slovakia) 89.16 87.85 87.85Q 5. Pedro Da Silva (Brazil) 88.48 90.61 88.48Q 6. Pavel Eigel (Russia) 96.72 88.57 88.57Q 7. Jiri Prskavec (Czech Republic) 88.71 101.18 88.71Q 8. Michael John Dawson (New Zealand) 88.91 90.86 88.91Q 9. Sebastien Combot (France) 89.13 88.94 88.94Q 10. Michal Smolen (U.S.) 92.96 90.13 90.13Q 11. Jure Meglic (Azerbaijan) 95.12 90.70 90.70Q 12. Peter Kauzer (Slovenia) 91.11 96.88 91.11Q 13. Isak OEhrstroem (Sweden) 92.37 91.43 91.43Q 14. Kazuki Yazawa (Japan) 92.23 98.08 92.23Q 15. Mario Leitner (Austria) 93.29 93.89 93.29Q 16. Michael Tayler (Canada) 105.66 93.47 93.47 17. Lucien Delfour (Australia) 94.30 138.72 94.30 18. Maciej Okreglak (Poland) 96.73 94.44 94.44 19. Tan Ya (China) 100.62 101.34 100.62 20. Jonathan Akinyemi (Nigeria) 107.49 104.59 104.59 21. Bryden Nicholas (Cook Islands) 105.18 125.64 105.18