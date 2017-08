Olympics-Canoe slalom-Men's c1 semifinal results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic canoe slalom men's c1 semifinal result in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Sideris Tasiadis (Germany) 95.63 Q 2. Ander Elosegi (Spain) 97.93 Q 3. Denis Gargaud-Chanut (France) 98.06 Q 4. Benjamin Savsek (Slovenia) 98.70 Q 5. Vitezslav Gebas (Czech Republic) 98.77 Q 6. Takuya Haneda (Japan) 98.84 Q 7. David Florence (Britain) 99.36 Q 8. Matej Benus (Slovakia) 100.68 Q 9. Jose Carvalho (Portugal) 101.04 Q 10. Casey Eichfeld (U.S.) 101.23 Q 11. Ian Borrows (Australia) 101.32 12. Grzegorz Hedwig (Poland) 102.70 13. Alexander Lipatov (Russia) 104.69 14. Shu Jianming (China) 108.73