Aug 9 (Gracenote) - Olympic canoe slalom men's c1 final result in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Denis Gargaud-Chanut (France) 94.17 2. Matej Benus (Slovakia) 95.02 3. Takuya Haneda (Japan) 97.44 4. Vitezslav Gebas (Czech Republic) 97.57 5. Sideris Tasiadis (Germany) 97.90 6. Benjamin Savsek (Slovenia) 99.36 7. Casey Eichfeld (U.S.) 99.69 8. Ander Elosegi (Spain) 101.27 9. Jose Carvalho (Portugal) 105.74 10. David Florence (Britain) 109.00