Olympics-Canoe slalom-Men's c2 semifinal results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic canoe slalom men's c2 semifinal result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Anton/Benzien (Germany) 107.93Q 2. J. Kaspar/Sindler (Czech Republic) 108.09Q 3. Florence/Hounslow (Britain) 109.60Q 4. Szczepanski/Pochwala (Poland) 110.17Q 5. Klauss/Peche (France) 110.19Q 6. L. Skantar/P. Skantar (Slovakia) 110.42Q 7. Bozic/Taljat (Slovenia) 111.14Q 8. Kuznetsov/Larionov (Russia) 112.39Q 9. L. Werro/S. Werro (Switzerland) 115.40Q 10. D. McEwan/Eichfeld (U.S.) 116.26Q 11. Correa/Oliveira (Brazil) 116.49