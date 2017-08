Olympics-Canoe slalom-Women's k1 heats results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic canoe slalom women's k1 heats results in Rio de Janeiro on Monday. Run 1 Run 2 Overall 1. Stefanie Horn (Italy) 106.90 99.07 99.07Q 2. Jessica Fox (Australia) 107.88 99.51 99.51Q 3. Fiona Pennie (Britain) 100.52 DNS 100.52Q 4. Luuka Jones (New Zealand) 100.59 101.96 100.59Q 5. Katerina Kudejova (Czech Republic) 102.06 106.10 102.06Q 6. Jana Dukatova (Slovakia) 102.25 105.87 102.25Q 7. Ursa Kragelj (Slovenia) 106.86 102.79 102.79Q 8. Marta Kharitonova (Russia) 111.01 104.72 104.72Q 9. Ashley Nee (U.S.) 113.15 105.60 105.60Q 10. Natalia Pacierpnik (Poland) 106.38 167.18 106.38Q 11. Maialen Chourraut (Spain) 155.43 106.47 106.47Q 12. Corinna Kuhnle (Austria) 109.63 107.02 107.02Q 13. Li Lu (China) 119.63 107.29 107.29Q 14. Melanie Pfeifer (Germany) 115.60 107.30 107.30Q 15. Viktoriya Us (Ukraine) 109.77 109.92 109.77Q 16. Marie-Zelia Lafont (France) 110.52 118.67 110.52 17. Ana Satila (Brazil) 110.80 149.12 110.80 18. Ella Nicholas (Cook Islands) 119.69 316.72 119.69 19. Yekaterina Smirnova (Kazakhstan) 127.64 119.80 119.80 20. Aki Yazawa (Japan) 120.17 128.00 120.17 21. Hind Jamili (Morocco) 153.00 149.87 149.87