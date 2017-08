Aug 11 (Gracenote) - Olympic canoe slalom women's k1 final result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Maialen Chourraut (Spain) 98.65 2. Luuka Jones (New Zealand) 101.82 3. Jessica Fox (Australia) 102.49 4. Jana Dukatova (Slovakia) 103.86 5. Corinna Kuhnle (Austria) 104.75 6. Fiona Pennie (Britain) 105.70 7. Melanie Pfeifer (Germany) 106.89 8. Stefanie Horn (Italy) 107.22 9. Ursa Kragelj (Slovenia) 108.68 10. Katerina Kudejova (Czech Republic) 108.76