CORRECTED-UPDATE 1-Olympics-Canoe sprint-Men's c1 200m semifinal results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic canoe sprint men's c1 200m semifinal results in Rio de Janeiro on Wednesday. Semifinal 3 1. Zaza Nadiradze (Georgia) 40.146 seconds Q 2. Valentin Demyanenko (Azerbaijan) 40.298 Q 3. Iurii Cheban (Ukraine) 40.590 Q 4. Jonatan Hajdu (Hungary) 40.718 5. Helder Silva (Portugal) 41.162 6. Stefan Kiraj (Germany) 43.171 7. Mark Oldershaw (Canada) 43.357 Semifinal 2 1. Andriy Kraytor (Russia) 40.394 Q 2. Thomas Simart (France) 40.670 Q 3. Oleg Tarnovskyi (Moldova) 40.715 4. Carlo Tacchini (Italy) 41.468 5. Marcos Pulido Rodriguez (Mexico) 42.283 6. Adel Mojalali (Iran) 42.386 7. Dagnis Iljins (Latvia) 45.082 Semifinal 1 1. Isaquias Queiroz Dos Santos (Brazil) 39.659 Q 2. Alfonso Benavidez Lopez de Ayala (Spain) 40.038 Q 3. Li Qiang (China) 40.066 Q 4. Martin Fuksa (Czech Republic) 40.311 5. Timur Khaidarov (Kazakhstan) 41.079 6. Henrikas Zustautas (Lithuania) 41.187 7. Angel Kodinov (Bulgaria) 42.925 Qualified for Next Round 1. Isaquias Queiroz Dos Santos (Brazil) 39.659 seconds 2. Zaza Nadiradze (Georgia) 40.146 3. Andriy Kraytor (Russia) 40.394 4. Alfonso Benavidez Lopez de Ayala (Spain) 40.038 5. Valentin Demyanenko (Azerbaijan) 40.298 6. Thomas Simart (France) 40.670 7. Li Qiang (China) 40.066 8. Iurii Cheban (Ukraine) 40.590