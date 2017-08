Olympics-Canoe sprint-Men's k1 1000m heats results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic canoe sprint men's k1 1000m heats results in Rio de Janeiro on Monday. Heat 3 1. Fernando Pimenta (Portugal) 3 minutes 33.140 seconds Q 2. Max Hoff (Germany) 3:33.585 Q 3. Marcus Walz (Spain) 3:33.786 Q 4. Aleksey Mochalov (Uzbekistan) 3:34.469 Q 5. Artuur Peters (Belgium) 3:34.781 Q 6. Mohamed Ali Mrabet (Tunisia) 3:35.084 Q 7. Martyn McDowell (New Zealand) 3:39.588 Heat 2 1. Josef Dostal (Czech Republic) 3:35.342 Q 2. Murray Stewart (Australia) 3:36.210 Q 3. Cyrille Carre (France) 3:36.322 Q 4. Dejan Pajic (Serbia) 3:36.884 Q 5. Roman Anoshkin (Russia) 3:37.296 Q 6. Alberto Ricchetti (Italy) 3:37.610 7. Ilya Golendov (Kazakhstan) 3:37.953 Heat 1 1. Rene Poulsen (Denmark) 3:35.722 Q 2. Peter Gelle (Slovakia) 3:36.342 Q 3. Adam Van Koeverden (Canada) 3:37.212 Q 4. Rafal Rosolski (Poland) 3:37.700 Q 5. Balint Kopasz (Hungary) 3:38.011 Q 6. Miroslav Kirchev (Bulgaria) 3:39.363 7. Fabio Wyss (Switzerland) 3:41.985 Qualified for Next Round 1. Fernando Pimenta (Portugal) 3 minutes 33.140 seconds 2. Josef Dostal (Czech Republic) 3:35.342 3. Rene Poulsen (Denmark) 3:35.722 4. Max Hoff (Germany) 3:33.585 5. Murray Stewart (Australia) 3:36.210 6. Peter Gelle (Slovakia) 3:36.342 7. Marcus Walz (Spain) 3:33.786 8. Cyrille Carre (France) 3:36.322 9. Adam Van Koeverden (Canada) 3:37.212 10. Aleksey Mochalov (Uzbekistan) 3:34.469 11. Dejan Pajic (Serbia) 3:36.884 12. Rafal Rosolski (Poland) 3:37.700 13. Artuur Peters (Belgium) 3:34.781 14. Roman Anoshkin (Russia) 3:37.296 15. Balint Kopasz (Hungary) 3:38.011 16. Mohamed Ali Mrabet (Tunisia) 3:35.084