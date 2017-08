Olympics-Canoe sprint-Men's c1 1000m semifinal results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic canoe sprint men's c1 1000m semifinal results in Rio de Janeiro on Monday. Semifinal 2 1. Martin Fuksa (Czech Republic) 4 minutes 1.793 seconds Q 2. Carlo Tacchini (Italy) 4:02.461 Q 3. Henrik Vasbanyai (Hungary) 4:03.113 4. Mark Oldershaw (Canada) 4:03.493 5. Vincent Farkas (Slovakia) 4:19.084 6. Angel Kodinov (Bulgaria) 4:30.574 7. Buly Da Conceicao Triste (Sao Tome and Principe) 4:46.396 8. Mussa Chamaune (Mozambique) 5:07.281 Semifinal 1 1. Ilia Shtokalov (Russia) 3:58.259 Q 2. Pavlo Altukhov (Ukraine) 3:58.574 Q 3. Gerasim Kochnev (Uzbekistan) 3:59.489 Q 4. Tomasz Kaczor (Poland) 3:59.836 5. Adrien Bart (France) 4:08.593 6. Dagnis Iljins (Latvia) 4:20.181 7. Martin Marinov (Australia) 4:24.723 8. Timur Khaidarov (Kazakhstan) 5:33.919 Qualified for Next Round 1. Ilia Shtokalov (Russia) 3 minutes 58.259 seconds 2. Martin Fuksa (Czech Republic) 4:01.793 3. Pavlo Altukhov (Ukraine) 3:58.574 4. Carlo Tacchini (Italy) 4:02.461 5. Gerasim Kochnev (Uzbekistan) 3:59.489