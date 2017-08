Olympics-Canoe sprint-Women's k1 500m heats results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic canoe sprint women's k1 500m heats results in Rio de Janeiro on Wednesday. Heat 4 1. Inna Osypenko-Radomska (Azerbaijan) 1 minute 51.750 seconds Q 2. Ewelina Wojnarowska (Poland) 1:52.193 Q 3. Elena Anyushina (Russia) 1:52.597 Q 4. Martina Kohlova (Slovakia) 1:53.167 Q 5. Dalma Ruzicic-Benedek (Serbia) 1:54.048 Q 6. Naomi Flood (Australia) 1:54.150 Q Heat 3 1. Zhou Yu (China) 1:53.043 Q 2. Emilie Fournel (Canada) 1:53.670 Q 3. Mariya Povkh (Ukraine) 1:54.247 Q 4. Karin Johansson (Sweden) 1:55.049 Q 5. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 1:55.934 Q 6. Maggie Hogan (U.S.) 1:58.970 7. Anne Cairns (Samoa) 2:01.885 Heat 2 1. Danusia Kozak (Hungary) 1:53.427 Q 2. Maryna Litvinchuk (Belarus) 1:53.966 Q 3. Bridgitte Hartley (South Africa) 1:55.737 Q 4. Franziska Weber (Germany) 1:56.601 Q 5. Lasma Liepa (Turkey) 1:59.581 Q 6. Ana Paula Vergutz (Brazil) 2:00.680 7. Marina Toribiong (Palau) 2:14.807 Heat 1 1. Lisa Carrington (New Zealand) 1:54.765 Q 2. Emma Jorgensen (Denmark) 1:55.660 Q 3. Teresa Portela (Portugal) 1:56.439 Q 4. Rachel Cawthorn (Britain) 1:56.612 Q 5. Zoya Ananchenko (Kazakhstan) 1:58.136 Q 6. Yusmary Mengana (Cuba) 2:02.162 7. Afef Ben Ismail (Tunisia) 2:08.170 Qualified for Next Round 1. Inna Osypenko-Radomska (Azerbaijan) 1 minute 51.750 seconds 2. Zhou Yu (China) 1:53.043 3. Danusia Kozak (Hungary) 1:53.427 4. Lisa Carrington (New Zealand) 1:54.765 5. Ewelina Wojnarowska (Poland) 1:52.193 6. Emilie Fournel (Canada) 1:53.670 7. Maryna Litvinchuk (Belarus) 1:53.966 8. Emma Jorgensen (Denmark) 1:55.660 9. Elena Anyushina (Russia) 1:52.597 10. Mariya Povkh (Ukraine) 1:54.247 11. Bridgitte Hartley (South Africa) 1:55.737 12. Teresa Portela (Portugal) 1:56.439 13. Martina Kohlova (Slovakia) 1:53.167 14. Karin Johansson (Sweden) 1:55.049 15. Franziska Weber (Germany) 1:56.601 16. Rachel Cawthorn (Britain) 1:56.612 17. Dalma Ruzicic-Benedek (Serbia) 1:54.048 18. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 1:55.934 19. Zoya Ananchenko (Kazakhstan) 1:58.136 20. Lasma Liepa (Turkey) 1:59.581 21. Naomi Flood (Australia) 1:54.150