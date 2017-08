Olympics-Canoe sprint-Women's k1 500m semifinal results

Aug 17 (Gracenote) - Olympic canoe sprint women's k1 500m semifinal results in Rio de Janeiro on Wednesday. Semifinal 3 1. Franziska Weber (Germany) 1 minute 56.515 seconds Q 2. Inna Osypenko-Radomska (Azerbaijan) 1:57.627 Q 3. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 1:58.098 4. Teresa Portela (Portugal) 1:58.360 5. Bridgitte Hartley (South Africa) 1:58.397 6. Rachel Cawthorn (Britain) 1:58.410 7. Emilie Fournel (Canada) 1:59.638 Semifinal 2 1. Danusia Kozak (Hungary) 1:54.241 Q 2. Emma Jorgensen (Denmark) 1:55.193 Q 3. Zhou Yu (China) 1:55.311 Q 4. Elena Anyushina (Russia) 1:57.229 Q 5. Martina Kohlova (Slovakia) 1:57.801 6. Naomi Flood (Australia) 2:01.910 7. Lasma Liepa (Turkey) 2:08.450 Semifinal 1 1. Maryna Litvinchuk (Belarus) 1:55.641 Q 2. Lisa Carrington (New Zealand) 1:56.155 Q 3. Dalma Ruzicic-Benedek (Serbia) 1:57.294 4. Karin Johansson (Sweden) 1:59.321 5. Ewelina Wojnarowska (Poland) 1:59.458 6. Mariya Povkh (Ukraine) 2:00.714 7. Zoya Ananchenko (Kazakhstan) 2:01.660 Qualified for Next Round 1. Danusia Kozak (Hungary) 1 minute 54.241 seconds 2. Maryna Litvinchuk (Belarus) 1:55.641 3. Franziska Weber (Germany) 1:56.515 4. Emma Jorgensen (Denmark) 1:55.193 5. Lisa Carrington (New Zealand) 1:56.155 6. Inna Osypenko-Radomska (Azerbaijan) 1:57.627 7. Zhou Yu (China) 1:55.311 10. Elena Anyushina (Russia) 1:57.229