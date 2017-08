Aug 18 (Gracenote) - Olympic canoe sprint women's k1 500m final a result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Danusia Kozak (Hungary) 1 minute 52.494 seconds 2. Emma Jorgensen (Denmark) 1:54.326 3. Lisa Carrington (New Zealand) 1:54.372 4. Maryna Litvinchuk (Belarus) 1:54.474 5. Franziska Weber (Germany) 1:54.553 6. Zhou Yu (China) 1:54.994 7. Dalma Ruzicic-Benedek (Serbia) 1:55.095 8. Inna Osypenko-Radomska (Azerbaijan) 1:56.573