Olympics-Canoe sprint-Women's k4 500m heats results

Aug 19 (Gracenote) - Olympic canoe sprint women's k4 500m heats results in Rio de Janeiro on Friday. Heat 2 1. Hungary Gabriella Szabo/Danusia Kozak/Tamara Csipes/Krisztina Fazekas 1 minute 29.497 seconds Q 2. Ukraine Mariya Povkh/Svitlana Akhadova/Anastasiya Todorova/Inna Hryshchun 1:31.727 Q 3. Germany Sabrina Hering/Franziska Weber/Steffi Kriegerstein/Tina Dietze 1:33.185 Q 4. Canada Andreanne Langlois/Emilie Fournel/Genevieve Orton/Kathleen Fraser 1:34.269 Q 5. Denmark Emma Jorgensen/Amalie Thomsen/Ida Villumsen/Henriette Hansen 1:36.675 Q 6. China Ren Wenjun/Ma Qing/Li Yue/Liu Haiping 1:38.730 Q 7. Serbia Nikolina Moldovan/Milica Starovic/Dalma Ruzicic-Benedek/Olivera Moldovan 1:39.316 Q Heat 1 1. Belarus Marharyta Makhneva/Nadzeya Liapeshka/Volha Khudzenka/Maryna Litvinchuk 1:30.320 Q 2. Poland Marta Walczykiewicz/Edyta Dzieniszewska-Kierkla/Karolina Naja/Beata Mikolajczyk 1:33.020 Q 3. New Zealand Jaimee Lovett/Kayla Imrie/Aimee Fisher/Caitlin Ryan 1:33.782 Q 4. Kazakhstan Inna Klinova/Irina Podoynikova/Natalya Sergeyeva/Zoya Ananchenko 1:36.127 Q 5. Britain Jess Walker/Rachel Cawthorn/Rebeka Simon/Louisa Gurski 1:36.853 Q 6. France Manon Hostens/Amandine Lhote/Lea Jamelot/Sarah Troel 1:37.038 Q 7. Argentina Maria Magdalena Garro/Brenda Rojas/Sabrina Ameghino/Alexandra Keresztesi 1:37.645 Q Qualified for Next Round . Hungary Gabriella Szabo/Danusia Kozak/Tamara Csipes/Krisztina Fazekas 1 minute 29.497 seconds . Belarus Marharyta Makhneva/Nadzeya Liapeshka/Volha Khudzenka/Maryna Litvinchuk 1:30.320 . Ukraine Mariya Povkh/Svitlana Akhadova/Anastasiya Todorova/Inna Hryshchun 1:31.727 . Poland Marta Walczykiewicz/Edyta Dzieniszewska-Kierkla/Karolina Naja/Beata Mikolajczyk 1:33.020 . Germany Sabrina Hering/Franziska Weber/Steffi Kriegerstein/Tina Dietze 1:33.185 . New Zealand Jaimee Lovett/Kayla Imrie/Aimee Fisher/Caitlin Ryan 1:33.782 . Canada Andreanne Langlois/Emilie Fournel/Genevieve Orton/Kathleen Fraser 1:34.269 . Kazakhstan Inna Klinova/Irina Podoynikova/Natalya Sergeyeva/Zoya Ananchenko 1:36.127 . Denmark Emma Jorgensen/Amalie Thomsen/Ida Villumsen/Henriette Hansen 1:36.675 . Britain Jess Walker/Rachel Cawthorn/Rebeka Simon/Louisa Gurski 1:36.853 . France Manon Hostens/Amandine Lhote/Lea Jamelot/Sarah Troel 1:37.038 . China Ren Wenjun/Ma Qing/Li Yue/Liu Haiping 1:38.730 . Argentina Maria Magdalena Garro/Sabrina Ameghino/Brenda Rojas/Alexandra Keresztesi 1:37.645 . Serbia Nikolina Moldovan/Milica Starovic/Dalma Ruzicic-Benedek/Olivera Moldovan 1:39.316