Olympics-Canoe sprint-Women's k1 200m heats results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic canoe sprint women's k1 200m heats results in Rio de Janeiro on Monday. Heat 4 1. Inna Osypenko-Radomska (Azerbaijan) 40.702 seconds Q 2. Martina Kohlova (Slovakia) 41.231 Q 3. Bridgitte Hartley (South Africa) 41.698 Q 4. Yusmary Mengana (Cuba) 41.701 Q 5. Conny Wassmuth (Germany) 41.972 Q 6. Sabrina Ameghino (Argentina) 42.417 Q 7. Olga Umaralieva (Uzbekistan) 42.525 Heat 3 1. Sarah Guyot (France) 40.317 Q 2. Linnea Stensils (Sweden) 40.828 Q 3. Teresa Portela Rivas (Spain) 40.844 Q 4. Lasma Liepa (Turkey) 41.760 Q 5. Viktoria Schwarz (Austria) 42.847 Q 6. Ana Paula Vergutz (Brazil) 44.239 Q 7. Maggie Hogan (U.S.) 44.668 Heat 2 1. Marta Walczykiewicz (Poland) 40.263 Q 2. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 40.387 Q 3. Andreanne Langlois (Canada) 40.956 Q 4. Inna Klinova (Kazakhstan) 41.030 Q 5. Jess Walker (Britain) 41.123 Q 6. Henriette Hansen (Denmark) 42.455 Q 7. Anne Cairns (Samoa) 43.652 Heat 1 1. Lisa Carrington (New Zealand) 40.422 Q 2. Francisca Laia (Portugal) 41.368 Q 3. Natasa Douchev-Janics (Hungary) 41.403 Q 4. Zhou Yu (China) 42.187 Q 5. Olivera Moldovan (Serbia) 43.339 Q 6. Marina Toribiong (Palau) 48.913 Q 7. Menatalla Ali Ahmed (Egypt) 49.596 Qualified for Next Round 1. Marta Walczykiewicz (Poland) 40.263 seconds 2. Sarah Guyot (France) 40.317 3. Lisa Carrington (New Zealand) 40.422 4. Inna Osypenko-Radomska (Azerbaijan) 40.702 5. Spela Ponomarenko Janic (Slovenia) 40.387 6. Linnea Stensils (Sweden) 40.828 7. Martina Kohlova (Slovakia) 41.231 8. Francisca Laia (Portugal) 41.368 9. Teresa Portela Rivas (Spain) 40.844 10. Andreanne Langlois (Canada) 40.956 11. Natasa Douchev-Janics (Hungary) 41.403 12. Bridgitte Hartley (South Africa) 41.698 13. Inna Klinova (Kazakhstan) 41.030 14. Yusmary Mengana (Cuba) 41.701 15. Lasma Liepa (Turkey) 41.760 16. Zhou Yu (China) 42.187 17. Jess Walker (Britain) 41.123 18. Conny Wassmuth (Germany) 41.972 19. Viktoria Schwarz (Austria) 42.847 20. Olivera Moldovan (Serbia) 43.339 21. Sabrina Ameghino (Argentina) 42.417 22. Henriette Hansen (Denmark) 42.455 23. Ana Paula Vergutz (Brazil) 44.239 24. Marina Toribiong (Palau) 48.913