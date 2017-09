Olympics-Cross Country-Men's relay 4x10 km result

Feb 16 (Reuters) - Men's cross-country 4x10 km relay result at the Sochi Winter Olympics on Sunday. Rank Country Participants Name Time 1 Sweden Lars Nelson 1:28:42.0 Daniel Richardsson Johan Olsson Marcus Hellner 2 Russia Dmitriy Japarov 1:29:09.3 Alexander Bessmertnykh Alexander Legkov Maxim Vylegzhanin 3 France Jean Marc Gaillard 1:29:13.9 Maurice Manificat Robin Duvillard Ivan Perrillat Boiteux 4 Norway Eldar Roenning 1:29:51.7 Chris Andre Jespersen Martin Johnsrud Sundby Petter Jr. Northug 5 Italy Dietmar Noeckler 1:30:04.7 Giorgio Di Centa Roland Clara David Hofer 6 Finland Sami Jauhojaervi 1:30:28.4 Iivo Niskanen Lari Lehtonen Matti Heikkinen 7 Switzerland Curdin Perl 1:30:33.8 Jonas Baumann Remo Fischer Toni Livers 8 Czech Republic Ales Razym 1:30:36.8 Lukas Bauer Martin Jaks Dusan Kozisek 9 Germany Jens Filbrich 1:31:18.8 Axel Teichmann Tobias Angerer Hannes Dotzler 10 Estonia Karel Tammjarv 1:32:52.6 Algo Karp Aivar Rehemaa Raido Rankel 11 U.S. Andrew Newell 1:33:15.1 Erik Bjornsen Noah Hoffman Simeon Hamilton 12 Canada Len Valjas 1:33:19.0 Ivan Babikov Graeme Killick Jesse Cockney 13 Kazakhstan Denis Volotka 1:34:11.9 Sergey Cherepanov Yevgeniy Velichko Mark Starostin 14 Belarus Michail Semenov 1:34:40.1 Alexander Lasutkin Aliaksei Ivanou Sergei Dolidovich 15 Poland Maciej Kreczmer 1:35:46.5 Sebastian Gazurek Maciej Starega Jan Antolec 16 Japan Hiroyuki Miyazawa LAP Keishin Yoshida Nobu Naruse Akira Lenting LAP - Denotes lapped (Compiled by Subhranshu Sahu)