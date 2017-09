Feb 11 (Reuters) - Men's cross country sprint free finals result at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Name Time 1 Ola Vigen Hattestad (Norway) 3 minutes 38.39 seconds 2 Teodor Peterson (Sweden) 3:39.61 3 Emil Joensson (Sweden) 3:58.13 4 Anders Gloeersen (Norway) 4:02.05 5 Sergey Ustiugov (Russia) 4:32.48 6 Marcus Hellner (Sweden) 5:24.31 (Compiled by Anand Basu)