Olympics-Cross Country-Men's team sprint classic final result

Feb 19 (Reuters) - Men's cross country team sprint classic final result at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Name Time 1 Iivo Niskanen/Sami Jauhojaervi (Finland) 23:14.89 2 Maxim Vylegzhanin/Nikita Kriukov (Russia) 23:15.86 3 Emil Joensson/Teodor Peterson (Sweden) 23:30.01 4 Ola Vigen Hattestad/Petter Jr. Northug (Norway) 23:33.55 5 Dario Cologna/Gianluca Cologna (Switzerland) 23:35.90 6 Simeon Hamilton/Erik Bjornsen (U.S.) 23:49.95 7 Hannes Dotzler/Tim Tscharnke (Germany) 23:57.02 8 Nikolay Chebotko/Alexey Poltoranin (Kazakhstan) 24:01.38 9 Martin Jaks/Ales Razym (Czech Republic) 24:01.83 Cyril Miranda/Jean Marc Gaillard (France) DNS DNS - Denotes did not start (Compiled by Anand Basu)