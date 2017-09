Olympics-Cross Country-Women's 30 km mass start free result

Feb 22 (Reuters) - Women's cross-country 30 km mass start free result at the Sochi Winter Olympics on Saturday. Rank Name Time 1 Marit Bjoergen (Norway) 1 hour 11 minutes 5.2 seconds 2 Therese Johaug (Norway) 1:11:07.8 3 Kristin Stoermer Steira (Norway) 1:11:28.8 4 Kerttu Niskanen (Finland) 1:12:26.9 5 Eva Vrabcova - Nyvltova (Czech Republic) 1:12:27.1 6 Aurore Jean (France) 1:12:27.5 7 Coraline Hugue (France) 1:12:29.5 8 Emma Wiken (Sweden) 1:12:31.6 9 Seraina Boner (Switzerland) 1:12:35.0 10 Laura Orgue (Spain) 1:12:37.3 11 Anna Haag (Sweden) 1:12:40.1 12 Katrin Zeller (Germany) 1:12:41.4 13 Elisa Brocard (Italy) 1:12:42.0 14 Valentina Shevchenko (Ukraine) 1:12:42.6 15 Natalia Zhukova (Russia) 1:12:56.7 16 Debora Agreiter (Italy) 1:12:58.5 17 Anouk Faivre Picon (France) 1:13:29.4 18 Krista Lahteenmaki (Finland) 1:13:37.6 19 Heidi Weng (Norway) 1:13:46.1 20 Teresa Stadlober (Austria) 1:13:50.1 21 Aino-Kaisa Saarinen (Finland) 1:13:52.5 22 Hongxue Li (China) 1:14:01.5 23 Masako Ishida (Japan) 1:14:09.0 24 Elizabeth Stephen (U.S.) 1:14:11.8 25 Marina Piller (Italy) 1:14:44.7 26 Riitta-Liisa Roponen (Finland) 1:14:51.6 27 Holly Brooks (U.S.) 1:14:58.3 28 Kikkan Randall (U.S.) 1:15:10.7 29 Irina Khazova (Russia) 1:15:19.2 30 Julia Ivanova (Russia) 1:15:22.1 31 Barbara Jezersek (Slovenia) 1:15:35.8 32 Yulia Tchekaleva (Russia) 1:15:46.6 33 Sylwia Jaskowiec (Poland) 1:15:47.6 34 Charlotte Kalla (Sweden) 1:16:18.5 35 Maryna Antsybor (Ukraine) 1:16:22.7 36 Chae-Won Lee (Korea) 1:16:38.2 37 Petra Novakova (Czech Republic) 1:17:49.6 38 Kateryna Grygorenko (Ukraine) 1:17:53.0 39 Sara Lindborg (Sweden) 1:18:03.9 40 Jessica Diggins (U.S.) 1:18:13.0 41 Paulina Maciuszek (Poland) 1:18:44.7 42 Alena Sannikova (Belarus) 1:18:46.3 43 Kornelia Kubinska (Poland) 1:19:57.7 44 Ilaria Debertolis (Italy) 1:20:22.2 45 Klara Moravcova (Czech Republic) 1:20:56.4 46 Brittany Webster (Canada) 1:21:05.5 47 Emily Nishikawa (Canada) 1:21:38.6 48 Yelena Kolomina (Kazakhstan) 1:21:50.0 49 Amanda Ammar (Canada) 1:22:03.7 50 Antoniya Grigorova-Burgova (Bulgaria) 1:23:05.6 51 Tatyana Ossipova (Kazakhstan) 1:23:52.6 52 Heidi Widmer (Canada) 1:24:11.5 53 Vedrana Malec (Croatia) 1:24:13.4 54 Aimee Watson (Australia) 1:34:00.1 Justyna Kowalczyk (Poland) DNF Nicole Fessel (Germany) DNF Teodora Malcheva (Bulgaria) DNF DNF - Denotes did not finish (Compiled by Anand Basu)