Feb 11 (Reuters) - Women's cross country sprint free finals result at the Sochi Winter Olympics on Tuesday. Rank Name Time 1 Maiken Caspersen Falla (Norway) 2 minutes 35.49 seconds PF 2 Ingvild Flugstad Oestberg (Norway) 2:35.87 PF 3 Vesna Fabjan (Slovenia) 2:35.89 4 Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Norway) 2:37.31 5 Ida Ingemarsdotter (Sweden) 2:42.04 6 Sophie Caldwell (U.S.) 2:47.75 PF - Denotes Photo Finish (Compiled by Anand Basu)