Olympics-Cross Country-Women's team sprint classic final result

Feb 19 (Reuters) - Women's cross country team sprint classic final result at the Sochi Winter Olympics on Wednesday. Rank Name Time 1 Ingvild Flugstad Oestberg/Marit Bjoergen (Norway) 16:04.05 2 Kerttu Niskanen/Aino-Kaisa Saarinen (Finland) 16:13.14 3 Ida Ingemarsdotter/Stina Nilsson (Sweden) 16:23.82 4 Stefanie Boehler/Denise Herrmann (Germany) 16:24.97 5 Sylwia Jaskowiec/Justyna Kowalczyk (Poland) 16:35.54 6 Anastasia Dotsenko/Julia Ivanova (Russia) 16:44.91 7 Bettina Gruber/Seraina Boner (Switzerland) 16:45.47 8 Sophie Caldwell/Kikkan Randall (U.S.) 16:48.08 9 Katerina Smutna/Teresa Stadlober (Austria) 16:49.16 10 Alenka Cebasek/Katja Visnar (Slovenia) 16:57.98 (Compiled by Anand Basu)