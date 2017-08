UPDATE 2-Olympics-Cycling-Road-Men's road race results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic cycling-road men's road race result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Greg Van Avermaet (Belgium) 6 hours 10 minutes 5 seconds 2. Jakob Fuglsang (Denmark) 6:10:05 3. Rafal Majka (Poland) 6:10:10 4. Julian Alaphilippe (France) 6:10:27 5. Joaquim Rodriguez (Spain) 6:10:27 6. Fabio Aru (Italy) 6:10:27 7. Louis Meintjes (South Africa) 6:10:27 8. Andrey Zeits (Kazakhstan) 6:10:30 9. Tanel Kangert (Estonia) 6:11:52 10. Rui Costa (Portugal) 6:12:34 11. Geraint Thomas (Britain) 6:12:34 12. Chris Froome (Britain) 6:13:03 13. Daniel Martin (Ireland) 6:13:03 14. Emanuel Buchmann (Germany) 6:13:03 15. Adam Yates (Britain) 6:13:08 16. Brent Bookwalter (U.S.) 6:13:36 17. Bauke Mollema (Netherlands) 6:13:36 18. Kristijan Durasek (Croatia) 6:13:36 19. Sebastien Reichenbach (Switzerland) 6:13:36 20. Fraenk Schleck (Luxembourg) 6:13:36 21. Esteban Chaves (Colombia) 6:13:39 22. Serge Pauwels (Belgium) 6:16:17 23. Alexis Vuillermoz (France) 6:16:17 24. Romain Bardet (France) 6:16:17 25. Simon Clarke (Australia) 6:16:17 26. Primoz Roglic (Slovenia) 6:19:43 27. Yukiya Arashiro (Japan) 6:19:43 28. Daryl Impey (South Africa) 6:19:43 29. Nicolas Roche (Ireland) 6:19:43 30. Alejandro Valverde (Spain) 6:19:43 31. Sergey Chernetsky (Russia) 6:19:43 32. Christopher Juul-Jensen (Denmark) 6:19:43 33. George Bennett (New Zealand) 6:21:54 34. Fabian Cancellara (Switzerland) 6:21:54 35. Ramunas Navardauskas (Lithuania) 6:22:23 36. Andre Cardoso (Portugal) 6:22:23 37. Eduardo Sepulveda (Argentina) 6:22:23 38. Pavel Kochetkov (Russia) 6:22:23 39. Steven Kruijswijk (Netherlands) 6:22:23 40. Damiano Caruso (Italy) 6:22:23 41. Andriy Grivko (Ukraine) 6:23:23 42. Philippe Gilbert (Belgium) 6:23:23 43. Daniel Teklehaimanot (Eritrea) 6:29:25 44. Georg Preidler (Austria) 6:29:42 45. Patrik Tybor (Slovakia) 6:30:05 46. Aleksejs Saramotins (Latvia) 6:30:05 47. Anass Ait el Abdia (Morocco) 6:30:05 48. Lars Petter Nordhaug (Norway) 6:30:05 49. Kanstantsin Siutsou (Belarus) 6:30:05 50. Vegard Laengen (Norway) 6:30:05 51. Ioannis Tamouridis (Greece) 6:30:05 52. Jan Polanc (Slovenia) 6:30:05 53. Jose Mendes (Portugal) 6:30:05 54. Andrey Amador (Costa Rica) 6:30:05 55. Michael Woods (Canada) 6:30:05 56. Michal Golas (Poland) 6:30:05 57. Simon Spilak (Slovenia) 6:30:05 58. Petr Vakoc (Czech Republic) 6:30:05 59. Toms Skujins (Latvia) 6:30:05 60. Chris Sorensen (Denmark) 6:30:05 61. Bakhtiyar Kozhatayev (Kazakhstan) 6:30:05 62. Michal Kwiatkowski (Poland) 6:30:05 63. Alessandro De Marchi (Italy) 6:30:10 . Murilo Fischer (Brazil) 6:41:52OTL . Ignatas Konovalovas (Lithuania) 6:41:52OTL . Jonathan Castroviejo (Spain) DNF . Imanol Erviti (Spain) DNF . Jon Izagirre (Spain) DNF . Sergio Henao (Colombia) DNF . Miguel Angel Lopez (Colombia) DNF . Jarlinson Pantano (Colombia) DNF . Rigoberto Uran (Colombia) DNF . Warren Barguil (France) DNF . Steve Cummings (Britain) DNF . Ian Stannard (Britain) DNF . Rohan Dennis (Australia) DNF . Scott Bowden (Australia) DNF . Richie Porte (Australia) DNF . Laurens De Plus (Belgium) DNF . Tim Wellens (Belgium) DNF . Tom Dumoulin (Netherlands) DNF . Wout Poels (Netherlands) DNF . Vincenzo Nibali (Italy) DNF . Diego Rosa (Italy) DNF . Michael Albasini (Switzerland) DNF . Steve Morabito (Switzerland) DNF . Simon Geschke (Germany) DNF . Maximilian Levy (Germany) DNF . Tony Martin (Germany) DNF . Edvald Boasson Hagen (Norway) DNF . Sven Erik Bystrom (Norway) DNF . Maciej Bodnar (Poland) DNF . Jan Barta (Czech Republic) DNF . Leopold Koenig (Czech Republic) DNF . Zdenek Stybar (Czech Republic) DNF . Denys Kostyuk (Ukraine) DNF . Andriy Khripta (Ukraine) DNF . Matej Mohoric (Slovenia) DNF . Ghader Mizbani (Iran) DNF . Arvin Goodarzi (Iran) DNF . Mirsamad Pourseyedigolakhour (Iran) DNF . Nelson Oliveira (Portugal) DNF . Abderrahmane Mansouri (Algeria) DNF . Youcef Reguigui (Algeria) DNF . Stefan Denifl (Austria) DNF . Soufiane Haddi (Morocco) DNF . Mouhssine Lahsaini (Morocco) DNF . Taylor Phinney (U.S.) DNF . Rein Taaramaee (Estonia) DNF . Zac Williams (New Zealand) DNF . Antoine Duchesne (Canada) DNF . Hugo Houle (Canada) DNF . Vasil Kiryienka (Belarus) DNF . Kohei Uchima (Japan) DNF . Kim Ok-Cheol (Korea) DNF . Seo Joon-Yong (Korea) DNF . Yonathan Monsalve (Venezuela) DNF . Miguel Ubeto (Venezuela) DNF . Matija Kvasina (Croatia) DNF . Daniel Diaz (Argentina) DNF . Maximiliano Richeze (Argentina) DNF . Cheung King Lok (Hong Kong, China) DNF . Jose Luis Rodriguez (Chile) DNF . Adrien Niyonshuti (Rwanda) DNF . Maxim Averin (Azerbaijan) DNF . Serghei Tvetcov (Romania) DNF . Luis Enrique Lemus (Mexico) DNF . Onur Balkan (Turkey) DNF . Ahmet OErken (Turkey) DNF . Kleber Ramos (Brazil) DNF . Ali Nouisri (Tunisia) DNF . Stefan Hristov (Bulgaria) DNF . Manuel Rodas (Guatemala) DNF . Byron Guama (Ecuador) DNF . Ivan Stevic (Serbia) DNF . Tsgabu Grmay (Ethiopia) DNF . Diego Milan (Dominican Republic) DNF . Dan Craven (Namibia) DNF . Oscar Soliz (Bolivia) DNF . Qendrim Guri (Kosovo) DNF . Brian Babilonia (Puerto Rico) DNF . Yousif Mirza (United Arab Emirates) DNF . Ariya Pounsavath (Laos) DNF . Alexey Kurbatov (Russia) DNF