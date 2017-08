UPDATE 2-Olympics-Cycling-Road-Women's road race results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic cycling-road women's road race result in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Anna van der Breggen (Netherlands) 3 hours 51 minutes 27 seconds 2. Emma Johansson (Sweden) 3:51:27 3. Elisa Longo Borghini (Italy) 3:51:27 4. Mara Abbott (U.S.) 3:51:31 5. Elizabeth Armitstead (Britain) 3:51:47 6. Katarzyna Niewiadoma (Poland) 3:51:47 7. Flavia Oliveira (Brazil) 3:51:47 8. Jolanda Neff (Switzerland) 3:51:47 9. Marianne Vos (Netherlands) 3:52:41 10. Ashleigh Moolman Pasio (South Africa) 3:52:41 11. Megan Guarnier (U.S.) 3:52:41 12. Evelyn Stevens (U.S.) 3:52:43 13. Alena Amialiusik (Belarus) 3:53:43 14. Tatiana Guderzo (Italy) 3:53:46 15. Amanda Spratt (Australia) 3:55:36 16. Olga Zabelinskaya (Russia) 3:55:52 17. Eri Yonamine (Japan) 3:56:23 18. Christine Majerus (Luxembourg) 3:56:34 19. Lisa Brennauer (Germany) 3:56:34 20. Elena Cecchini (Italy) 3:56:34 21. Ellen van Dijk (Netherlands) 3:56:34 22. Rachel Neylan (Australia) 3:56:34 23. Linda Villumsen (New Zealand) 3:56:34 24. Malgorzata Jasinska (Poland) 3:56:34 25. Karol-Ann Canuel (Canada) 3:56:34 26. Pauline Ferrand Prevot (France) 3:56:34 27. Emilia Fahlin (Sweden) 3:58:03 28. Arlenis Sierra (Cuba) 3:58:03 29. Anisha Vekemans (Belgium) 3:58:03 30. Na Ah-Reum (Korea) 3:58:03 31. Claudia Lichtenberg (Germany) 3:58:03 32. Polona Batagelj (Slovenia) 3:58:03 33. Vita Heine (Norway) 3:58:34 34. Daiva Tuslaite (Lithuania) 3:58:34 35. Olena Pavlukhina (Azerbaijan) 3:59:05 36. Hanna Solovey (Ukraine) 4:01:02 37. Audrey Cordon (France) 4:01:04 38. Leah Kirchmann (Canada) 4:01:29 39. An-Li Kachelhoffer (South Africa) 4:01:29 40. Ana Sanabria (Colombia) 4:01:29 41. Anna Plichta (Poland) 4:01:29 42. Giorgia Bronzini (Italy) 4:01:33 43. Trixi Worrack (Germany) 4:01:33 44. Romy Kasper (Germany) 4:02:07 45. Lotte Kopecky (Belgium) 4:02:07 46. Martina Ritter (Austria) 4:02:07 47. Ane Santesteban (Spain) 4:02:59 48. Shani Bloch (Israel) 4:02:59 49. Gracie Elvin (Australia) 4:03:01 50. Jennifer Cesar (Venezuela) 4:03:18 . Clemilda Fernandes (Brazil) 4:14:39OTL . Antri Christoforou (Cyprus) 4:16:24OTL . Annemiek van Vleuten (Netherlands) DNF . Kristin Armstrong (U.S.) DNF . Katrin Garfoot (Australia) DNF . Tara Whitten (Canada) DNF . Nikki Harris (Britain) DNF . Emma Pooley (Britain) DNF . Sara Mustonen (Sweden) DNF . Ann-Sophie Duyck (Belgium) DNF . Chantal Hoffmann (Luxembourg) DNF . Lotta Lepistoe (Finland) DNF . Carolina Rodriguez (Mexico) DNF . Paola Munoz (Chile) DNF . Jutatip Maneephan (Thailand) DNF . Vera Adrian (Namibia) DNF . Milagro Mena (Costa Rica) DNF . Huang Ting Ying (Taiwan) DSQ