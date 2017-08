Olympics-Cycling-Road-Women's individual time trial results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic cycling-road women's individual time trial result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Kristin Armstrong (U.S.) 44 minutes 26.42 seconds 2. Olga Zabelinskaya (Russia) 44:31.97 3. Anna van der Breggen (Netherlands) 44:37.80 4. Ellen van Dijk (Netherlands) 44:48.74 5. Elisa Longo Borghini (Italy) 44:51.94 6. Linda Villumsen (New Zealand) 44:54.71 7. Tara Whitten (Canada) 45:01.16 8. Lisa Brennauer (Germany) 45:22.62 9. Katrin Garfoot (Australia) 45:35.03 10. Evelyn Stevens (U.S.) 46:00.08 11. Alena Amialiusik (Belarus) 46:05.73 12. Ashleigh Moolman Pasio (South Africa) 46:29.11 13. Karol-Ann Canuel (Canada) 46:30.93 14. Emma Pooley (Britain) 46:31.98 15. Eri Yonamine (Japan) 46:43.09 16. Trixi Worrack (Germany) 46:52.77 17. Lotta Lepistoe (Finland) 47:06.52 18. Katarzyna Niewiadoma (Poland) 47:47.96 19. Anna Plichta (Poland) 47:59.66 20. Hanna Solovey (Ukraine) 48:03.35 21. Lotte Kopecky (Belgium) 48:09.86 22. Christine Majerus (Luxembourg) 48:16.17 23. Ann-Sophie Duyck (Belgium) 48:17.60 24. Audrey Cordon (France) 49:32.87 25. Vita Heine (Norway) 50:23.39