Olympics-Cycling-Track-Men's team sprint qualification results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's team sprint qualification result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Britain Philip Hindes/Jason Kenny/Callum Skinner 42.562 seconds Q 2. New Zealand Ethan Mitchell/Sam Webster/Edward Dawkins 42.673 Q 3. Australia Nathan Hart/Matthew Glaetzer/Patrick Constable 43.158 Q 4. France Gregory Bauge/Francois Pervis/Michael D'Almeida 43.185 Q 5. Poland Rafal Sarnecki/Damian Zielinski/Krzysztof Maksel 43.297 Q 6. Netherlands Jeffrey Hoogland/Theo Bos/Matthijs Buchli 43.688 Q 7. Germany Rene Enders/Joachim Eilers/Maximilian Levy 43.711 Q 8. Venezuela Cesar Marcano/Hersony Canelon/Angel Pulgar 44.263 Q 9. Korea Son Jeyong/Im Chae-Bin/Kang Dong-Jin REL