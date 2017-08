Olympics-Cycling-Track-Men's team pursuit qualification results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's team pursuit qualification result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Britain Edward Clancy/Steven Burke/Owain Doull/Bradley Wiggins 3 minutes 51.943 seconds Q 2. Denmark Lasse Norman Hansen/Niklas Larsen/Frederik Madsen/Casper von Folsach 3:55.396 Q 3. Australia Alexander Edmondson/Jack Bobridge/Michael Hepburn/Sam Welsford 3:55.606 Q 4. New Zealand Pieter Bulling/Aaron Gate/Dylan Kennett/Regan Gough 3:55.977 Q 5. Italy Simone Consonni/Liam Bertazzo/Filippo Ganna/Francesco Lamon 3:59.708 Q 6. Germany Henning Bommel/Nils Schomber/Kersten Thiele/Domenic Weinstein 4:00.911 Q 7. Switzerland Olivier Beer/Silvan Dillier/Thery Schir/Cyrille Thiery 4:03.845 Q 8. China Yang Fan/Liu Hao/Qin Chenglu/Shen Pingan 4:05.152 Q . Netherlands Tim Veldt/Wim Stroetinga/Jan-Willem van Schip/Joost van der Burg DNF