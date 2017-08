Olympics-Cycling-Track-Men's sprint qualification results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's sprint qualification result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Jason Kenny (Britain) 9.551 seconds Q 2. Callum Skinner (Britain) 9.703 Q 3. Matthew Glaetzer (Australia) 9.704 Q 4. Denis Dmitriev (Russia) 9.774 Q 5. Gregory Bauge (France) 9.807 Q 6. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago) 9.813 Q 7. Damian Zielinski (Poland) 9.823 Q 8. Jeffrey Hoogland (Netherlands) 9.837 Q 9. Sam Webster (New Zealand) 9.880 Q 10. Edward Dawkins (New Zealand) 9.895 Q 11. Francois Pervis (France) 9.898 Q 12. Joachim Eilers (Germany) 9.908 Q 13. Xu Chao (China) 9.939 Q 14. Pavel Kelemen (Czech Republic) 9.969 Q 15. Rafal Sarnecki (Poland) 9.980 Q 16. Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) 9.981 Q 17. Patrick Constable (Australia) 10.010 Q 18. Maximilian Levy (Germany) 10.035 Q 19. Juan Peralta Gascon (Spain) 10.055 20. Kang Dong-Jin (Korea) 10.092 21. Theo Bos (Netherlands) 10.140 22. Im Chae-Bin (Korea) 10.147 23. Santiago Ramirez (Colombia) 10.199 24. Hersony Canelon (Venezuela) 10.239 25. Seiichiro Nakagawa (Japan) 10.241 26. Nikita Shurshin (Russia) 10.418 27. Cesar Marcano (Venezuela) 10.649