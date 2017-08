Aug 12 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's sprint repechage round 1 results in Rio de Janeiro on Friday. Heat 3 1. Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) Q seconds 2. Rafal Sarnecki (Poland) 3. Francois Pervis (France) Heat 2 1. Patrick Constable (Australia) Q 2. Damian Zielinski (Poland) 3. Pavel Kelemen (Czech Republic) Heat 1 1. Maximilian Levy (Germany) Q 2. Edward Dawkins (New Zealand) 3. Njisane Nicholas Phillip (Trinidad and Tobago)