Aug 13 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's sprint repechage round 2 results in Rio de Janeiro on Saturday. Heat 2 1. Patrick Constable (Australia) Q seconds 2. Maximilian Levy (Germany) 3. Jeffrey Hoogland (Netherlands) Heat 1 1. Xu Chao (China) Q 2. Sam Webster (New Zealand) 3. Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) Qualified for Next Round 1. Xu Chao (China) Q seconds 1. Patrick Constable (Australia) Q