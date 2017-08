Olympics-Cycling-Track-Men's omnium overall results

Aug 14 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's omnium overall results in Rio de Janeiro on Sunday. Scratch Overall 1. Lasse Norman Hansen (Denmark) 40 2. Roger Kluge (Germany) 38 3. Thomas Boudat (France) 36 4. Glenn O'Shea (Australia) 34 5. Fernando Gaviria (Colombia) 32 6. Mark Cavendish (Britain) 30 7. Elia Viviani (Italy) 28 8. Gael Suter (Switzerland) 26 9. Park Sang-Hoon (Korea) 24 10. Dylan Kennett (New Zealand) 22 11. Tim Veldt (Netherlands) 20 12. Artyom Zakharov (Kazakhstan) 18 13. Kazushige Kuboki (Japan) 16 14. Ignacio Prado (Mexico) 14 15. Gideoni Monteiro (Brazil) 12 16. Leung Chun Wing (Hong Kong, China) 10 17. Bobby Lea (U.S.) 8 18. Jasper De Buyst (Belgium) 6