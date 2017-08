Olympics-Cycling-Track-Men's keirin 1st round results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's keirin 1st round results in Rio de Janeiro on Tuesday. Heat 4 1. Jason Kenny (Britain) Q 2. Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) Q 3. Maximilian Levy (Germany) 4. Hugo Barrette (Canada) 5. Matthew Baranoski (U.S.) 6. Yuta Wakimoto (Japan) 7. Hersony Canelon (Venezuela) Heat 3 1. Sam Webster (New Zealand) Q 2. Matthijs Buchli (Netherlands) Q 3. Francois Pervis (France) 4. Krzysztof Maksel (Poland) 5. Azizulhasni Awang (Malaysia) 6. Callum Skinner (Britain) 7. Angel Pulgar (Venezuela) REL Heat 2 1. Damian Zielinski (Poland) Q 2. Matthew Glaetzer (Australia) Q 3. Kang Dong-Jin (Korea) 4. Edward Dawkins (New Zealand) 5. Kazunari Watanabe (Japan) 6. Pavel Kelemen (Czech Republic) 7. Denis Dmitriev (Russia) REL Heat 1 1. Michael D'Almeida (France) Q 2. Joachim Eilers (Germany) Q 3. Theo Bos (Netherlands) 4. Christos Volikakis (Greece) 5. Patrick Constable (Australia) 6. Im Chae-Bin (Korea)