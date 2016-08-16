FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a year ago
Olympics-Cycling-Track-Men's keirin 1st round results
#HurricaneHarvey
#Energy&Environment
#Trump
#SpecialReport
#NorthKorea
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Whole Foods slashes prices on some produce
BUSINESS
Whole Foods slashes prices on some produce
The conservative case for GOP to stop lawmaking in secret
Commentary
The conservative case for GOP to stop lawmaking in secret
Fitbit takes aim at Apple with new smartwatch
Technology
Fitbit takes aim at Apple with new smartwatch
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Olympics News
August 16, 2016 / 1:51 PM / a year ago

Olympics-Cycling-Track-Men's keirin 1st round results

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 16 (Gracenote) - Olympic cycling-track men's keirin 1st round results in Rio de Janeiro on Tuesday. 
Heat 4
1.  Jason Kenny (Britain)                    Q   
2.  Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) Q   
3.  Maximilian Levy (Germany)                    
4.  Hugo Barrette (Canada)                       
5.  Matthew Baranoski (U.S.)                     
6.  Yuta Wakimoto (Japan)                        
7.  Hersony Canelon (Venezuela)                  
Heat 3
1.  Sam Webster (New Zealand)                Q   
2.  Matthijs Buchli (Netherlands)            Q   
3.  Francois Pervis (France)                     
4.  Krzysztof Maksel (Poland)                    
5.  Azizulhasni Awang (Malaysia)                 
6.  Callum Skinner (Britain)                     
7.  Angel Pulgar (Venezuela)                 REL 
Heat 2
1.  Damian Zielinski (Poland)                Q   
2.  Matthew Glaetzer (Australia)             Q   
3.  Kang Dong-Jin (Korea)                        
4.  Edward Dawkins (New Zealand)                 
5.  Kazunari Watanabe (Japan)                    
6.  Pavel Kelemen (Czech Republic)               
7.  Denis Dmitriev (Russia)                  REL 
Heat 1
1.  Michael D'Almeida (France)               Q   
2.  Joachim Eilers (Germany)                 Q   
3.  Theo Bos (Netherlands)                       
4.  Christos Volikakis (Greece)                  
5.  Patrick Constable (Australia)                
6.  Im Chae-Bin (Korea)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.