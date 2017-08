Olympics-Cycling-Track-Women's team pursuit qualification results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic cycling-track women's team pursuit qualification result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Britain Kate Archibald/Laura Trott/Elinor Barker/Joanna Rowsell 4 minutes 13.260 seconds Q 2. U.S. Sarah Hammer/Kelly Catlin/Chloe Dygert/Jennifer Valente 4:14.286 Q 3. Australia Georgia Baker/Annette Edmondson/Amy Cure/Melissa Hoskins 4:19.059 Q 4. Canada Allison Beveridge/Jasmin Glaesser/Kirsti Lay/Georgia Simmerling 4:19.599 Q 5. New Zealand Lauren Ellis/Racquel Sheath/Rushlee Buchanan/Jaime Nielsen 4:20.061 Q 6. China Huang Dongyan/Jing Yali/Ma Menglu/Zhao Baofang 4:25.246 Q 7. Italy Simona Frapporti/Tatiana Guderzo/Francesca Pattaro/Silvia Valsecchi 4:25.543 Q 8. Poland Daria Pikulik/Edyta Jasinska/Justyna Kaczkowska/Natalia Rutkowska 4:28.988 Q 9. Germany Gudrun Stock/Charlotte Becker/Mieke Kroeger/Stephanie Pohl 4:30.068