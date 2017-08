Olympics-Cycling-Track-Women's team pursuit 1st round results

Aug 13 (Gracenote) - Olympic cycling-track women's team pursuit 1st round results in Rio de Janeiro on Saturday. Heat 4 1. Britain Kate Archibald/Laura Trott/Elinor Barker/Joanna Rowsell 4 minutes 12.152 seconds WR 2. Canada Allison Beveridge/Jasmin Glaesser/Laura Brown/Georgia Simmerling 4:15.636 Heat 3 1. U.S. Sarah Hammer/Kelly Catlin/Chloe Dygert/Jennifer Valente 4:12.282 Q 2. Australia Georgia Baker/Annette Edmondson/Amy Cure/Melissa Hoskins 4:20.262 Heat 2 1. New Zealand Lauren Ellis/Racquel Sheath/Rushlee Buchanan/Jaime Nielsen 4:17.592 2. Poland Daria Pikulik/Edyta Jasinska/Justyna Kaczkowska/Natalia Rutkowska 4:27.299 Heat 1 1. Italy Simona Frapporti/Tatiana Guderzo/Francesca Pattaro/Silvia Valsecchi 4:22.964 2. China Huang Dongyan/Jing Yali/Ma Menglu/Zhao Baofang 4:23.678 Qualified for Next Round . Britain Kate Archibald/Laura Trott/Elinor Barker/Joanna Rowsell 4 minutes 12.152 seconds . U.S. Sarah Hammer/Kelly Catlin/Chloe Dygert/Jennifer Valente 4:12.282