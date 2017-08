Olympics-Cycling-Track-Women's sprint last 32 results

Aug 14 (Gracenote) - Olympic cycling-track women's sprint last 32 results in Rio de Janeiro on Sunday. Heat 9 1. Simona Krupeckaite (Lithuania) Q 2. Anna Meares (Australia) Heat 8 1. Anastasiia Voinova (Russia) Q 2. Stephanie Morton (Australia) Heat 7 1. Natasha Hansen (New Zealand) Q 2. Kate O'Brien (Canada) Heat 6 1. Kristina Vogel (Germany) Q 2. Laurine van Riessen (Netherlands) Heat 5 1. Zhong Tianshi (China) Q 2. Miriam Welte (Germany) Heat 4 1. Elis Ligtlee (Netherlands) Q 2. Gong Jinjie (China) Heat 3 1. Lee Wai Sze (Hong Kong, China) Q 2. Virginie Cueff (France) Heat 2 1. Katy Marchant (Britain) Q 2. Monique Sullivan (Canada) Heat 1 1. Rebecca James (Britain) Q 2. Olga Ismayilova (Azerbaijan) Qualified for Next Round 1. Katy Marchant (Britain) Q 1. Lee Wai Sze (Hong Kong, China) Q 1. Rebecca James (Britain) Q 1. Elis Ligtlee (Netherlands) Q 1. Kristina Vogel (Germany) Q 1. Natasha Hansen (New Zealand) Q 1. Zhong Tianshi (China) Q 1. Anastasiia Voinova (Russia) Q 1. Simona Krupeckaite (Lithuania) Q