UPDATE 3-Olympics-Cycling-Track-Women's omnium overall results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic cycling-track women's omnium final overall results in Rio de Janeiro on Tuesday. Overall 1. Laura Trott (Britain) 230 2. Sarah Hammer (U.S.) 206 3. Jolien D'Hoore (Belgium) 199 4. Lauren Ellis (New Zealand) 189 5. Amalie Dideriksen (Denmark) 189 6. Kirsten Wild (Netherlands) 183 7. Marlies Mejias Garcia (Cuba) 173 8. Annette Edmondson (Australia) 168 9. Tatsiana Sharakova (Belarus) 164 10. Laurie Berthon (France) 163 11. Allison Beveridge (Canada) 104 12. Diao Xiao Juan (Hong Kong, China) 100 13. Anna Knauer (Germany) 99 14. Daria Pikulik (Poland) 92 15. Luo Xiaoling (China) 68 16. Sakura Tsukagoshi (Japan) 68 17. Hsiao Mei Yu (Taiwan) 64 18. Angie Gonzalez (Venezuela) 61