Olympics-Diving-Men's 10m platform synchro final results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic diving men's 10m platform synchro final result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Chen Aisen/Lin Yue (China) 496.98 points 2. David Boudia/Steele Johnson (U.S.) 457.11 3. Thomas Daley/Daniel Goodfellow (Britain) 444.45 4. Patrick Hausding/Sascha Klein (Germany) 438.42 5. Ivan Garcia Navarro/German Sanchez Sanchez (Mexico) 423.30 6. Maksym Dolgov/Oleksandr Gorshkovozov (Ukraine) 421.98 7. Viktor Minibaev/Nikita Shleikher (Russia) 417.57 8. Jackson Oliveira/Hugo Parisi (Brazil) 368.52