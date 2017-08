Olympics-Diving-Men's 3m springboard preliminary round results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic diving men's 3m springboard preliminary round result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Cao Yuan (China) 498.70 Q points 2. Rommel Pacheco (Mexico) 488.25 Q 3. Kristian Ipsen (U.S.) 461.35 Q 4. Evgeny Kuznetsov (Russia) 449.90 Q 5. Sebastian Morales (Colombia) 447.05 Q 6. Patrick Hausding (Germany) 440.00 Q 7. Jack Laugher (Britain) 439.95 Q 8. Rodrigo Diego (Mexico) 430.70 Q 9. Stephan Feck (Germany) 423.50 Q 10. Michael Hixon (U.S.) 421.60 Q 11. Yona Knight-Wisdom (Jamaica) 416.55 Q 12. Philippe Gagne (Canada) 400.75 Q 13. Oliver Dingley (Ireland) 399.80 Q 14. Cesar Castro (Brazil) 398.85 Q 15. Illya Kvasha (Ukraine) 398.20 Q 16. Grant Nel (Australia) 395.05 Q 17. Michele Benedetti (Italy) 390.85 Q 18. Ilya Zakharov (Russia) 389.90 Q 19. Freddie Woodward (Britain) 388.15 20. Ken Terauchi (Japan) 380.85 21. He Chao (China) 380.35 22. Sho Sakai (Japan) 373.70 23. Matthieu Rosset (France) 373.40 24. Woo Ha-Ram (Korea) 364.10 25. Youssief Sayed (Egypt) 360.95 26. Kevin Chavez (Australia) 356.55 27. Constantin Blaha (Austria) 351.95 28. Andrea Chiarabini (Italy) 350.40 29. Ahmad Amysar (Malaysia) 341.70