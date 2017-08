Olympics-Diving-Women's 10m platform final results

Aug 18 (Gracenote) - Olympic diving women's 10m platform final result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Ren Qian (China) 439.25 points 2. Si Yajie (China) 419.40 3. Meaghan Benfeito (Canada) 389.20 4. Paola Espinosa Sanchez (Mexico) 377.10 5. Melissa Wu (Australia) 368.30 6. Roseline Filion (Canada) 367.95 7. Kim Un Hyang (DPR Korea) 357.90 8. Minami Itahashi (Japan) 356.60 9. Sabri Nur Bhabitah (Malaysia) 338.00 10. Jessica Parratto (U.S.) 334.60 11. Pandelela Rinong Pamg (Malaysia) 330.45 12. Tonia Couch (Britain) 323.70