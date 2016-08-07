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a year ago
Olympics-Diving-Women's 3m springboard synchro final results
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#Olympics News
August 7, 2016 / 8:00 PM / a year ago

Olympics-Diving-Women's 3m springboard synchro final results

Reuters Staff

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Aug 7 (Gracenote) - Olympic diving women's 3m springboard synchro final result in Rio de Janeiro on Sunday. 
1. Shi Tingmao/Wu Minxia (China)                  345.60 points  
2. Tania Cagnotto/Francesca Dallape' (Italy)      313.83         
3. Maddison Keeney/Anabelle Smith (Australia)     299.19         
4. Jennifer Abel/Pamela Ware (Canada)             298.32         
5. Cheong Jun Hoong/Sabri Nur Bhabitah (Malaysia) 293.40         
6. Alicia Blagg/Rebecca Gallantree (Britain)      292.83         
7. Tina Punzel/Nora Subschinski (Germany)         284.25         
8. Tammy Takagi/Juliana Veloso (Brazil)           258.75

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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