Olympics-Diving-Women's 10m platform synchro final results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic diving women's 10m platform synchro final result in Rio de Janeiro on Tuesday. 1. Chen Ruolin/Liu Huixia (China) 354.00 points 2. Cheong Jun Hoong/Pandelela Rinong Pamg (Malaysia) 344.34 3. Meaghan Benfeito/Roseline Filion (Canada) 336.18 4. Kim Kuk Hyang/Kim Mi Rae (DPR Korea) 322.44 5. Tonia Couch/Lois Toulson (Britain) 319.44 6. Paola Espinosa Sanchez/Alejandra Orozco (Mexico) 304.08 7. Amy Cozad/Jessica Parratto (U.S.) 301.02 8. Ingrid Oliveira/Giovanna Pedroso (Brazil) 280.98