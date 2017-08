Olympics-Diving-Women's 3m springboard semifinal results

Aug 13 (Gracenote) - Olympic diving women's 3m springboard semifinal result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. Shi Tingmao (China) 385.00 Q points 2. He Zi (China) 364.05 Q 3. Jennifer Abel (Canada) 343.45 Q 4. Maddison Keeney (Australia) 326.35 Q 5. Abby Johnston (U.S.) 324.75 Q 5. Yan Yee Ng (Malaysia) 324.75 Q 7. Tania Cagnotto (Italy) 324.40 Q 8. Olena Fedorova (Ukraine) 321.00 Q 9. Pamela Ware (Canada) 318.25 Q 10. Esther Qin (Australia) 315.65 Q 11. Grace Reid (Britain) 314.25 Q 12. Nora Subschinski (Germany) 308.25 Q 13. Kassidy Cook (U.S.) 304.35 14. Uschi Freitag (Netherlands) 298.95 15. Kristina Ilinykh (Russia) 295.20 16. Dolores Hernandez (Mexico) 293.05 17. Tina Punzel (Germany) 291.60 18. Anastasiya Nedobiga (Ukraine) 290.15