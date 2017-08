Olympics-Equestrian dressage-Open's individual grand prix results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic equestrian dressage open's individual grand prix result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Charlotte Dujardin (Valegro) (Britain) 85.071 Q points 2. Kristina Broring-Sprehe (Desperados FRH) (Germany) 82.257 Q 3. Dorothee Schneider (Showtime FRH) (Germany) 80.986 Q 4. Isabell Werth (Weihegold Old) (Germany) 80.643 Q 5. Laura Graves (Verdades) (U.S.) 78.071 Q 6. Steffen Peters (Legolas 92) (U.S.) 77.614 Q 7. Sonke Rothenberger (Cosmo 59) (Germany) 77.329 Q 8. Fiona Bigwood (Atterupgaards Orthilia) (Britain) 77.157 Q 9. Hans Peter Minderhoud (Glock's Johnson TN N.O.P.) (Netherlands) 76.957 Q 10. Cathrine Dufour (Atterupgaards Cassidy) (Denmark) 76.657 Q 11. Severo Jesus Jurado Lopez (Lorenzo) (Spain) 76.429 Q 11. Tinne Vilhelmson Silfven (Don Auriello) (Sweden) 76.429 Q 13. Diederik van Silfhout (Arlando N.O.P.) (Netherlands) 75.900 Q 14. Inessa Merkulova (Mister X) (Russia) 75.800 Q 15. Carl Hester (Nip Tuck) (Britain) 75.529 Q 16. Edward Gal (Glock's Voice) (Netherlands) 75.271 Q 17. Kasey Perry-Glass (Goerklintgaards Dublet) (U.S.) 75.229 Q 18. Karen Tebar (Don Luis) (France) 75.029 Q 19. Juliette Ramel (Buriel K H) (Sweden) 74.943 Q 20. Beatriz Ferrer-Salat (Delgado) (Spain) 74.829 Q 21. Judy Reynolds (Vancouver K) (Ireland) 74.700 Q 22. Patrik Kittel (Deja) (Sweden) 74.586 Q 23. Anna Kasprzak (Donnperignon) (Denmark) 73.943 Q 24. Marcela Krinke Susmelj (Smeyers Molberg) (Switzerland) 72.700 Q 25. Spencer Wilton (Super Nova II) (Britain) 72.686 Q 25. Allison Brock (Rosevelt) (U.S.) 72.686 Q 27. Agnete Kirk Thinggaard (Jojo AZ) (Denmark) 72.229 Q 28. Belinda Trussell (Anton) (Canada) 72.214 Q 29. Mads Hendeliowitz (Jimmie Choo Seq) (Sweden) 71.771 Q 30. Pierre Volla (Badinda Altena) (France) 71.500 Q 31. Marina Aframeeva (Vosk) (Russia) 71.343 32. Megan Lane (Caravella) (Canada) 71.286 33. Victoria Max-Theurer (Della Cavalleria Old) (Austria) 71.129 34. Jose Daniel Martin Dockx (Grandioso) (Spain) 70.829 35. Jorinde Verwimp (Tiamo) (Belgium) 70.771 36. Lyndal Oatley (Sandro Boy 9) (Australia) 70.186 37. Anders Dahl (Selten HW) (Denmark) 69.900 Q 38. Claudio Castilla Ruiz (Alcaide) (Spain) 69.814 39. Mary Hanna (Boogie Woogie 6) (Australia) 69.643 40. Ludovic Henry (After You) (France) 69.214 41. Inna Logutenkova (Don Gregorius) (Ukraine) 68.943 42. Kristy Oatley (Du Soleil) (Australia) 68.900 43. Kim Dong-Seon (Bukowski) (Korea) 68.657 44. Julie Brougham (Vom Feinsten) (New Zealand) 68.543 45. Kiichi Harada (Egistar) (Japan) 68.286 46. Joao Victor Marcari Oliva (Xama Dos Pinhais) (Brazil) 68.071 47. Giovana Prado Pass (Zingaro de Lyw) (Brazil) 67.700 48. Yuko Kitai (Don Lorean) (Japan) 67.271 49. Luiza Tavares de Almeida (Vendaval 4) (Brazil) 66.914 50. Akane Kuroki (Toots) (Japan) 66.900 51. Bernadette Pujals (Heslegaards Rolex) (Mexico) 66.757 52. Valentina Truppa (Fixdesign Chablis) (Italy) 65.971 53. Pedro Tavares De Almeida (Xaparro Do Vouga) (Brazil) 65.714 54. Suzanne Hearn (Remmington) (Australia) 65.343 55. Stephanie Brieussel (Amorak) (France) 65.114 56. Tanya Seymour (Ramoneur 6) (South Africa) 63.929 57. Christian Zimmermann (Aramis 606) (Palestine) 63.271 58. Masanao Takahashi (Fabriano 58) (Japan) 62.986 59. Yvonne Losos de Muniz (Foco Loco W) (Dominican Republic) 61.300 . Adelinde Cornelissen (Jerich Parzival) (Netherlands) RET