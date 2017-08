Olympics-Equestrian dressage-Open's individual grand prix special results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic equestrian dressage open's individual grand prix special result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Isabell Werth (Weihegold Old) (Germany) 83.711 Q points 2. Charlotte Dujardin (Valegro) (Britain) 83.025 Q 3. Dorothee Schneider (Showtime FRH) (Germany) 82.619 Q 4. Kristina Broring-Sprehe (Desperados FRH) (Germany) 81.401 Q 5. Laura Graves (Verdades) (U.S.) 80.644 Q 6. Severo Jesus Jurado Lopez (Lorenzo) (Spain) 77.479 Q 7. Tinne Vilhelmson Silfven (Don Auriello) (Sweden) 77.199 Q 8. Beatriz Ferrer-Salat (Delgado) (Spain) 76.863 Q 9. Carl Hester (Nip Tuck) (Britain) 76.485 Q 10. Sonke Rothenberger (Cosmo 59) (Germany) 76.261 11. Diederik van Silfhout (Arlando N.O.P.) (Netherlands) 76.092 Q 12. Cathrine Dufour (Atterupgaards Cassidy) (Denmark) 76.050 Q 13. Hans Peter Minderhoud (Glock's Johnson TN N.O.P.) (Netherlands) 75.224 Q 14. Steffen Peters (Legolas 92) (U.S.) 74.622 Q 15. Anna Kasprzak (Donnperignon) (Denmark) 74.524 Q 16. Fiona Bigwood (Atterupgaards Orthilia) (Britain) 74.342 Q 17. Judy Reynolds (Vancouver K) (Ireland) 74.090 Q 18. Patrik Kittel (Deja) (Sweden) 73.866 Q 19. Allison Brock (Rosevelt) (U.S.) 73.824 Q 20. Edward Gal (Glock's Voice) (Netherlands) 73.655 21. Spencer Wilton (Super Nova II) (Britain) 73.613 22. Kasey Perry-Glass (Goerklintgaards Dublet) (U.S.) 73.235 23. Inessa Merkulova (Mister X) (Russia) 73.154 24. Marcela Krinke Susmelj (Smeyers Molberg) (Switzerland) 72.885 25. Karen Tebar (Don Luis) (France) 72.773 26. Agnete Kirk Thinggaard (Jojo AZ) (Denmark) 72.465 27. Belinda Trussell (Anton) (Canada) 72.325 28. Juliette Ramel (Buriel K H) (Sweden) 72.045 29. Mads Hendeliowitz (Jimmie Choo Seq) (Sweden) 71.681 30. Anders Dahl (Selten HW) (Denmark) 71.232 31. Pierre Volla (Badinda Altena) (France) 65.742