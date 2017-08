Olympics-Equestrian dressage-Open's team grand prix special results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic equestrian dressage open's team grand prix special result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Germany Soenke Rothenberger/Cosmo 59/Dorothee Schneider/Showtime FRH/Kristina Broering-Sprehe/Desperados FRH/Isabell Werth/Weihegold Old 82.577 points 2. Britain Spencer Wilton/Super Nova II/Fiona Bigwood/Atterupgaards Orthilia/Carl Hester/Nip Tuck/Charlotte Dujardin/Valegro 77.951 3. U.S. Allison Brock/Rosevelt/Kasey Perry-Glass/Goerklintgaards Dublet/Steffen Peters/Legolas 92/Laura Graves/Verdades 76.363 4. Netherlands Adelinde Cornelissen/Jerich Parzival/Edward Gal/Glock's Voice/Diederik van Silfhout/Arlando N.O.P./Hans Peter Minderhoud/Glock's Johnson TN N.O.P. 74.991 5. Sweden Mads Hendeliowitz/Jimmie Choo Seq/Juliette Ramel/Buriel K H/Patrik Kittel/Deja/Tinne Vilhelmson Silfven/Don Auriello 74.370 6. Denmark Anders Dahl/Selten HW/Agnete Kirk Thinggaard/Jojo AZ/Cathrine Dufour/Atterupgaards Cassidy/Anna Kasprzak/Donnperignon 74.346