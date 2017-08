Olympics-Equestrian dressage-Open's individual grand prix freestyle results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic equestrian dressage open's individual grand prix freestyle result in Rio de Janeiro on Monday. 1. Charlotte Dujardin (Valegro) (Britain) 93.857 points 2. Isabell Werth (Weihegold Old) (Germany) 89.071 3. Kristina Broring-Sprehe (Desperados FRH) (Germany) 87.142 4. Laura Graves (Verdades) (U.S.) 85.196 5. Severo Jurado (Lorenzo) (Spain) 83.625 6. Dorothee Schneider (Showtime FRH) (Germany) 82.946 7. Carl Hester (Nip Tuck) (Britain) 82.553 8. Tinne Vilhelmson Silfven (Don Auriello) (Sweden) 81.553 9. Hans Peter Minderhoud (Glock's Johnson TN N.O.P.) (Netherlands) 80.571 10. Beatriz Ferrer-Salat (Delgado) (Spain) 80.161 11. Diederik van Silfhout (Arlando N.O.P.) (Netherlands) 79.535 12. Steffen Peters (Legolas 92) (U.S.) 79.393 13. Cathrine Dufour (Atterupgaards Cassidy) (Denmark) 78.143 14. Anna Kasprzak (Donnperignon) (Denmark) 76.982 15. Allison Brock (Rosevelt) (U.S.) 76.160 16. Patrik Kittel (Deja) (Sweden) 76.018 17. Fiona Bigwood (Atterupgaards Orthilia) (Britain) 76.018 18. Judy Reynolds (Vancouver K) (Ireland) 75.696