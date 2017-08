Olympics-Equestrian jumping-Open's team final round results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic equestrian jumping open's team final round results in Rio de Janeiro on Tuesday. Overall 1. U.S. Kent Farrington/Voyeur/Lucy Davis/Barron/McLain Ward/HH Azur/Elizabeth Madden/Cortes'C' 0.00 Q 1. Netherlands Jeroen Dubbeldam/SFN Zenith N.O.P./Maikel van der Vleuten/VDL Groep Verdi TN N.O.P./Harrie Smolders/Emerald/Jur Vrieling/VDL Zirocco Blue 0.00 Q 1. Brazil Eduardo Menezes/Quintol/Stephan De Freitas Barcha/Landpeter Do Feroleto/Doda de Miranda/Cornetto K/Pedro Veniss/Quabri De L Isle 0.00 Q 1. Germany Christian Ahlmann/Taloubet/Meredith Michaels-Beerbaum/Fibonacci/Daniel Deusser/First Class Van Eeckelghem/Ludger Beerbaum/Casello 0.00 Q 5. France Philippe Rozier/Rahotep de Toscane/Kevin Staut/Reveur de Hurtebise H D C/Roger-Yves Bost/Sydney Une Prince/Penelope Leprevost/Flora de Mariposa 1.00 Q 6. Canada Yann Candele/First Choice 15/Tiffany Foster/Tripple X III/Amy Millar/Heros/Eric Lamaze/Fine Lady 5 4.00 Q 7. Sweden Malin Baryard-Johnsson/Cue Channa 42/Peder Fredricson/All In/Henrik Von Eckermann/Yajamila/Rolf-Goeran Bengtsson/Unita Ask 8.00 Q 7. Switzerland Janika Sprunger/Bonne Chance Cw/Romain Duguet/Quorida De Treho/Martin Fuchs/Clooney 51/Steve Guerdat/Nino des Buissonnets 8.00 Q 9. Qatar Hamad Al Attiyah/Appagino 2/Ali Al Thani/First Devision/Ali Al Rumaihi/Gunder/Bassem Mohammed/Primeval Dejavu 9.00 10. Argentina Ramiro Quintana/Appy Cara/Bruno Passaro/Chicago Z/Matias Albarracin/Cannavaro 9/Jose Maria Larocca/Cornet du Lys 10.00 11. Spain Pilar Lucrecia Cordon/Gribouille du Lys/Manuel Fernandez Saro/U Watch/Eduardo Alvarez Aznar/Rokfeller de Pleville Bois Margot/Sergio Alvarez Moya/Carlo 273 12.00 12. Britain Nick Skelton/Big Star/Ben Maher/Tic Tac/Michael Whitaker/Cassionato/John Whitaker/Ornellaia 13.00 13. Ukraine Cassio Rivetti/Fine Fleur Du Marais/Ulrich Kirchhoff/Prince de la Mare/Ferenc Szentirmai/Chadino/Rene Tebbel/Zipper 14.00 13. Japan Toshiki Masui/Taloubetdarco K Z/Daisuke Fukushima/Cornet 36/Reiko Takeda/Bardolino/Taizo Sugitani/Imothep 14.00 13. Australia Matt Williams/Valinski S/Scott Keach/Fedor/Edwina Tops-Alexander/Lintea Tequila/James Paterson-Robinson/Amarillo 14.00 Round 1 1. U.S. Kent Farrington/Voyeur/Lucy Davis/Barron/McLain Ward/HH Azur/Elizabeth Madden/Cortes'C' 0.00 1. Netherlands Jeroen Dubbeldam/SFN Zenith N.O.P./Maikel van der Vleuten/VDL Groep Verdi TN N.O.P./Harrie Smolders/Emerald/Jur Vrieling/VDL Zirocco Blue 0.00 1. Brazil Eduardo Menezes/Quintol/Stephan De Freitas Barcha/Landpeter Do Feroleto/Doda de Miranda/Cornetto K/Pedro Veniss/Quabri De L Isle 0.00 1. Germany Christian Ahlmann/Taloubet/Meredith Michaels-Beerbaum/Fibonacci/Daniel Deusser/First Class Van Eeckelghem/Ludger Beerbaum/Casello 0.00 5. France Philippe Rozier/Rahotep de Toscane/Kevin Staut/Reveur de Hurtebise H D C/Roger-Yves Bost/Sydney Une Prince/Penelope Leprevost/Flora de Mariposa 1.00 6. Canada Yann Candele/First Choice 15/Tiffany Foster/Tripple X III/Amy Millar/Heros/Eric Lamaze/Fine Lady 5 4.00 7. Sweden Malin Baryard-Johnsson/Cue Channa 42/Peder Fredricson/All In/Henrik Von Eckermann/Yajamila/Rolf-Goeran Bengtsson/Unita Ask 8.00 7. Switzerland Janika Sprunger/Bonne Chance Cw/Romain Duguet/Quorida De Treho/Martin Fuchs/Clooney 51/Steve Guerdat/Nino des Buissonnets 8.00 9. Qatar Hamad Al Attiyah/Appagino 2/Ali Al Thani/First Devision/Ali Al Rumaihi/Gunder/Bassem Mohammed/Primeval Dejavu 9.00 10. Argentina Ramiro Quintana/Appy Cara/Bruno Passaro/Chicago Z/Matias Albarracin/Cannavaro 9/Jose Maria Larocca/Cornet du Lys 10.00 11. Spain Pilar Lucrecia Cordon/Gribouille du Lys/Manuel Fernandez Saro/U Watch/Eduardo Alvarez Aznar/Rokfeller de Pleville Bois Margot/Sergio Alvarez Moya/Carlo 273 12.00 12. Britain Nick Skelton/Big Star/Ben Maher/Tic Tac/Michael Whitaker/Cassionato/John Whitaker/Ornellaia 13.00 13. Ukraine Cassio Rivetti/Fine Fleur Du Marais/Ulrich Kirchhoff/Prince de la Mare/Ferenc Szentirmai/Chadino/Rene Tebbel/Zipper 14.00 13. Japan Toshiki Masui/Taloubetdarco K Z/Daisuke Fukushima/Cornet 36/Reiko Takeda/Bardolino/Taizo Sugitani/Imothep 14.00 13. Australia Matt Williams/Valinski S/Scott Keach/Fedor/Edwina Tops-Alexander/Lintea Tequila/James Paterson-Robinson/Amarillo 14.00