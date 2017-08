Olympics-Fencing-Men's individual foil last 32 results

Aug 7 (Gracenote) - Olympic fencing men's individual foil last 32 results in Rio de Janeiro on Sunday. Ma Jianfei (China) beat Ghislain Perrier (Brazil) 15-14 Alexander Massialas (U.S.) beat Mohamed Essam (Egypt) 15-7 Alaaeldin Abouelkassem (Egypt) beat Alexander Choupenitch (Czech Republic) 15-8 Richard Kruse (Britain) beat Victor Sintes (Algeria) 15-4 Artur Akhmatkhuzin (Russia) beat Miles Chamley-Watson (U.S.) 15-13 Andrea Cassara (Italy) beat Jeremy Cadot (France) 15-14 Daniele Garozzo (Italy) beat Tarek Ayad (Egypt) 15-8 Chen Haiwei (China) beat Laurence Halsted (Britain) 15-9 Peter Joppich (Germany) beat Enzo Lefort (France) 15-13 Erwan Le Pechoux (France) beat Lei Sheng (China) 15-9 Timur Safin (Russia) beat Alexey Cheremisinov (Russia) 15-10 Cheung Ka Long (Hong Kong) beat Heo Jun (South Korea) 15-8 Guilherme Toldo (Brazil) beat Yuki Ota (Japan) 15-13 Gerek Meinhardt (U.S.) beat Maximilien Van Haaster (Canada) 15-4 Giorgio Avola (Italy) beat Daniel Gomez (Mexico) 15-5 James-Andrew Davis (Britain) beat Ayoub Ferjani (Tunisia) 15-7