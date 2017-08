Olympics-Fencing-Men's individual epee last 32 results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic fencing men's individual epee last 32 results in Rio de Janeiro on Tuesday. Yannick Borel (France) beat Andras Redli (Hungary) 15-9 Anton Avdeev (Russia) beat Bas Verwijlen (Netherlands) 15-9 Enrico Garozzo (Italy) beat Jung Jin-Sun (South Korea) 15-11 Geza Imre (Hungary) beat John Edison Rodriguez (Colombia) 15-8 Park Sangyoung (South Korea) beat Pavel Sukhov (Russia) 15-11 Fabian Kauter (Switzerland) beat Anatoliy Herey (Ukraine) 15-9 Gabor Boczko (Hungary) beat Alexandre Bouzaid (Senegal) 15-9 Kazuyasu Minobe (Japan) beat Marco Fichera (Italy) 15-8 Max Heinzer (Switzerland) beat Paolo Pizzo (Italy) 15-11 Nikolai Novosjolov (Estonia) beat Park Kyoung-Doo (South Korea) 12-10 Benjamin Steffen (Switzerland) beat Jason Pryor (U.S.) 15-14 Ayman Fayez (Egypt) beat Ruben Limardo (Venezuela) 15-5 Bogdan Nikishin (Ukraine) beat Jiao Yunlong (China) 15-11 Gauthier Grumier (France) beat Athos Schwantes (Brazil) 15-7 Francisco Limardo (Venezuela) beat Daniel Jerent (France) 15-14 Vadim Anokhin (Russia) beat Maxime Brinck-Croteau (Canada) 15-14