Olympics-Fencing-Women's individual epee last 32 results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic fencing women's individual epee last 32 results in Rio de Janeiro on Saturday. Marie-Florence Candassamy (France) beat Xu Anqi (China) 15-8 Emese Szasz (Hungary) beat Julia Beljajeva (Estonia) 15-11 Sun Yiwen (China) beat Gbahi Sakoa (Cote D'Ivoire) 15-11 Rossella Fiamingo (Italy) beat Leonora Mackinnon (Canada) 15-8 Nathalie Moellhausen (Brazil) beat Kelley Hurley (U.S.) 15-12 Kang Young Mi (South Korea) beat Sun Yujie (China) 15-10 Kong Man Wai (Hong Kong) beat Lyubov Shutova (Russia) 15-10 Irina Embrich (Estonia) beat Kseniya Pantelyeyeva (Ukraine) 15-3 Yana Shemyakina (Ukraine) beat Courtney Hurley (U.S.) 14-13 Olena Kryvytska (Ukraine) beat Shin A Lam (South Korea) 15-14 Choi In-Jeong (South Korea) beat Violetta Kolobova (Russia) 15-12 Erika Kirpu (Estonia) beat Katharine Holmes (U.S.) 5-4 Nozomi Sato (Japan) beat Tatiana Logunova (Russia) 15-14 Ana Maria Popescu (Romania) beat Auriane Mallo (France) 15-8 Sarra Besbes (Tunisia) beat Rayssa Costa (Brazil) 15-8 Lauren Rembi (France) beat Simona Gherman (Romania) 13-10